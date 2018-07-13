Минэкономразвития РФ одобрило создание территории опережающего развития в Чапаевске

Дмитрия Азарова. Диверсификация экономики моногородов губернии — одна из приоритетных задач регионального правительства и главы Самарской области

Глава региона уделял этому вопросу пристальное внимание, еще будучи руководителем комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации РФ . Он позитивно оценивал возможность создавать ТОР в моногородах, поскольку это реальный инструмент улучшения инвестиционного климата на этих проблемных территориях.

"У резидентов ТОР появляются и налоговые льготы, и льготные тарифы по страховым взносам, и снижение арендной платы, и режим работы свободной таможенной зоны. — подчеркивал Дмитрий Азаров. — Все это посодействует увеличению числа рабочих мест и улучшению качества жизни людей на монопрофильных территориях".

В результате идея создания ТОР в 150 российских моногородах получила одобрение сенаторов, и стала воплощаться в жизнь.