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Валерий Радаев пообещал жителям Ершовского района решить проблемы с водопроводом
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Валерий Радаев пообещал жителям Ершовского района решить проблемы с водопроводом 

САРАТОВ24 5 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Губернатор Саратовской области посетил село Орлов Гай Ершовского района. Местные жители попросили его провести реконструкцию водопровода протяжённостью 33 километра. Ремонтные работы уже проводились в прошлом году, но поселковая сеть сильно изношена. Валерий Радаев пообещал найти возможность решения проблемы. Об этом сегодня сообщает пресс-служба губернатора.
На этом визит главы региона не закончился. С учителем информатики из местной школы он обсудил вопрос оснащения учебного кабинета компьютерами. Сейчас на всё учебное заведение приходится лишь две электронные машины.
А сотрудники противопожарной службы просили обновить парк пожарных автомобилей. На данный момент им приходится обслуживать четыре села и по необходимости выезжать в Дергачёвский района на машинах 90-х годов. По слова Радаева, в Ершовский район поступят четыре единицы новой техники. Одна из них отправится в Орлов Гай.
В августе селу исполняется 230 лет. «К празднику нужно хорошо подготовиться, привести в порядок территории, отремонтировать дороги, чтобы было не только настроение, но и достойные условия для жизни», — заключил глава области.
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