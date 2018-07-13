Валерий Радаев пообещал жителям Ершовского района решить проблемы с водопроводом

Губернатор Саратовской области посетил село Орлов Гай Ершовского района. Местные жители попросили его провести реконструкцию водопровода протяжённостью 33 километра. Ремонтные работы уже проводились в прошлом году, но поселковая сеть сильно изношена. Валерий Радаев пообещал найти возможность решения проблемы. Об этом сегодня сообщает пресс-служба губернатора.

На этом визит главы региона не закончился. С учителем информатики из местной школы он обсудил вопрос оснащения учебного кабинета компьютерами. Сейчас на всё учебное заведение приходится лишь две электронные машины.

А сотрудники противопожарной службы просили обновить парк пожарных автомобилей. На данный момент им приходится обслуживать четыре села и по необходимости выезжать в Дергачёвский района на машинах 90-х годов. По слова Радаева, в Ершовский район поступят четыре единицы новой техники. Одна из них отправится в Орлов Гай.

В августе селу исполняется 230 лет. «К празднику нужно хорошо подготовиться, привести в порядок территории, отремонтировать дороги, чтобы было не только настроение, но и достойные условия для жизни», — заключил глава области.