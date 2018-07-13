На Пятницком шоссе ликвидировали ямы

Силами коммунальных служб на Пятницком шоссе, дом 11, корпус 1 приведен в порядок асфальт. Ранее с просьбой убрать ямы и выбоины на портал «Наш город» обратился местный житель.

После проведения ремонта на портале опубликован официальный ответ заявителю за подписью главы управы района Митино Валентины Воробьевой.

«Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. Ямы, выбоины устранены», — говорится в ответе.

Напомним, что раздел «Дворовые территории» является одним из самых популярных на портале «Наш город». С начала июля от жителей района Митино в этот раздел поступило 178 сообщений. (ск)