Ещё
Генассамблея ООН избрала Исландию новым членом СПЧ вместо США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генассамблея ООН избрала Исландию новым членом СПЧ вместо США 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
РИА Новости: Генассамблея ООН избрала Исландию новым членом СПЧ вместо США, членство вступает в силу немедленно и продлится до 31 декабря 2019 г — заявление
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня39
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу67
Найден источник «Новичка» в Великобритании244
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Украине предрекли голодные бунты117
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение