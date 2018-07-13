Участники акции «Доброе дело» подарят нуждающимся гаджеты

Благотворительная акция «Доброе дело» проходит в библиотеках, и, в отличие от всего Южного округа, в Бирюлеве Западном акция не закончится 16 июля.

Жители района могут принести в библиотеку № 160 и передать ее сотрудникам ставшие ненужными, но функционирующие технические устройства. По завершению акции старые гаджеты обретут новых хозяев, которые в них нуждаются. Заместитель заведующей читальней Юлия Бабичева отметила, что у них акция проводится на постоянной основе.

— Мы просто напоминаем жителям района о возможности сделать подарок социально-незащищенным людям, — рассказала она газете «Обозрение. Бирюлево Западное». — Особенно это касается многодетных семей, ведь денег часто не хватает, а дети должны иметь доступ в интернет, чтобы учиться и развиваться.

Юлия Бабичева также поделилась трогательной историей о том, как работники библиотеки и житель района в торжественной обстановке подарили телевизор супружеской паре, которая не могла себе его позволить. Этим она подчеркнула, что все дары найдут своего адресата и не затеряются в пути.

Узнать подробности акции можно на сайте библиотек ЮАО.