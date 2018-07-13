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Участники акции «Доброе дело» подарят нуждающимся гаджеты
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Участники акции «Доброе дело» подарят нуждающимся гаджеты 

Управа района Бирюлево Западное 4 часа назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Благотворительная акция «Доброе дело» проходит в библиотеках, и, в отличие от всего Южного округа, в Бирюлеве Западном акция не закончится 16 июля.
Жители района могут принести в библиотеку № 160 и передать ее сотрудникам ставшие ненужными, но функционирующие технические устройства. По завершению акции старые гаджеты обретут новых хозяев, которые в них нуждаются. Заместитель заведующей читальней Юлия Бабичева отметила, что у них акция проводится на постоянной основе.
— Мы просто напоминаем жителям района о возможности сделать подарок социально-незащищенным людям, — рассказала она газете «Обозрение. Бирюлево Западное». — Особенно это касается многодетных семей, ведь денег часто не хватает, а дети должны иметь доступ в интернет, чтобы учиться и развиваться.
Юлия Бабичева также поделилась трогательной историей о том, как работники библиотеки и житель района в торжественной обстановке подарили телевизор супружеской паре, которая не могла себе его позволить. Этим она подчеркнула, что все дары найдут своего адресата и не затеряются в пути.
Узнать подробности акции можно на сайте библиотек ЮАО.
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