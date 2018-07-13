СМИ: Сирия осудила налет ВВС коалиции на два селения в Дейр-эз-Зоре

В тексте послания, распространенном в пятницу агентством SANA , подчеркивается, что «эта вероломная агрессивная акция, которая повлекла за собой гибель мирных жителей, в том числе женщин и детей, не имеет никаких оправданий».

Как ранее сообщалось, жертвами ударов ВВС коалиции по селениям Багоз-Фаукани и Эс-Суса на восточном берегу Евфрата стали не менее 30 человек.

"Коалиция, созданная США, преуспела в убийстве мирных граждан и уничтожении важных хозяйственных объектов на Евфрате, — указывается в послании. — Вопиющим примером варварства Запада и его союзников служит разрушенный ими город Ракка ".

Сирия призывает «государства, входящие в незаконную с точки зрения международного права коалицию, немедленно покинуть ее ряды и разоблачить подлинные цели, которые преследуют Вашингтон, Лондон и Париж, пытающиеся установить господство над другими народами».