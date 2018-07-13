Ещё
СМИ: Сирия осудила налет ВВС коалиции на два селения в Дейр-эз-Зоре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Сирия осудила налет ВВС коалиции на два селения в Дейр-эз-Зоре 

ТАСС 4 часа назад
ТАСС, 13 июля. МИД Сирии направил послание в Совет Безопасности ООН с осуждением налета ВВС коалиции во главе с США на два селения в провинции Дейр-эз-Зор.
В тексте послания, распространенном в пятницу агентством SANA, подчеркивается, что «эта вероломная агрессивная акция, которая повлекла за собой гибель мирных жителей, в том числе женщин и детей, не имеет никаких оправданий».
Как ранее сообщалось, жертвами ударов ВВС коалиции по селениям Багоз-Фаукани и Эс-Суса на восточном берегу Евфрата стали не менее 30 человек.
"Коалиция, созданная США, преуспела в убийстве мирных граждан и уничтожении важных хозяйственных объектов на Евфрате, — указывается в послании. — Вопиющим примером варварства Запада и его союзников служит разрушенный ими город Ракка".
Сирия призывает «государства, входящие в незаконную с точки зрения международного права коалицию, немедленно покинуть ее ряды и разоблачить подлинные цели, которые преследуют Вашингтон, Лондон и Париж, пытающиеся установить господство над другими народами».
ТАСС: последние новости
Директор национальной разведки США назвал Россию главным противником в киберпространстве CNN: минюст США предъявит новые обвинения в рамках расследования спецпрокурора Мюллера Единороссы предлагают обратить внимание центров занятости на лиц предпенсионного возраста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу67
Найден источник «Новичка» в Великобритании244
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Украине предрекли голодные бунты111
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение