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Пенсионеры из Останкина спели на мастер-классе по вокалу
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Пенсионеры из Останкина спели на мастер-классе по вокалу 

Управа Останкинского района 5 часов назад
Фото: Управа Останкинского района
Мастер-класс по вокалу и открытый урок по пилатесу прошли накануне в Останкинском районе. Мероприятия проводились в рамках проекта «Московское долголетие», сообщили в филиале «Останкинский» ТЦСО «Алексеевский».
— Жители района активно принимали участия в вышеуказанных мероприятиях, получили заряд энергии, остались довольны и благодарили организаторов, — рассказали там. — По окончанию мероприятий всех угощали пиццей.
Напомним, узнать обо всех занятиях «Московского долголетия» можно в ЦСО по адресу 2-я Новоостанкинская улица, 4. Для записи там попросят паспорт, соцкарту и СНИЛС. (иб)
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