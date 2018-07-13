Пенсионеры из Останкина спели на мастер-классе по вокалу

Мастер-класс по вокалу и открытый урок по пилатесу прошли накануне в Останкинском районе. Мероприятия проводились в рамках проекта «Московское долголетие», сообщили в филиале «Останкинский» ТЦСО «Алексеевский».

— Жители района активно принимали участия в вышеуказанных мероприятиях, получили заряд энергии, остались довольны и благодарили организаторов, — рассказали там. — По окончанию мероприятий всех угощали пиццей.

Напомним, узнать обо всех занятиях «Московского долголетия» можно в ЦСО по адресу 2-я Новоостанкинская улица, 4. Для записи там попросят паспорт, соцкарту и СНИЛС. (иб)