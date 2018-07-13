ЦСМ «Коньково» поделился планами на ближайшие месяцы

Центр «Коньково» сообщил о плане работы на III квартал 2018 года. До наступления промозглой осени в центре запланировано несколько мероприятий, на которых ждут гостей.

Запланированы две акции — «Душа России в символах ее», посвященная Дню государственного флага Российской Федерации (21 августа), и «Дети против террора!», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября).

А к дню рождения столицы в Конькове состоится праздник «Дорогая моя столица». Все мероприятия будут проходить в центре по адресу: улица Миклухо-Маклая, 59.