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Около 80 нигерийцев не могут вернуться домой после ЧМ-2018
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Около 80 нигерийцев не могут вернуться домой после ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Около 80 граждан Нигерии не могут вернуться домой после чемпионата мира по футболу в России, сообщает ТАСС.
Нигерийцы собрались у посольства в Москве и требуют у дипломатов помощи в отправке домой.
Африканцы приехали в Россию по паспорту болельщика (Fan ID) и не знали, что должны будут покинуть территорию страны по окончании мундиаля. Аферисты в Нигерии продали им Fan ID по $300 за штуку и заверили, что в России они смогут легко трудоустроиться. Кроме того, преступники аннулировали обратные билеты улетевших в Россию.
"Сейчас здесь 76 человек, в Домодедове около 50 человек, в Шереметьеве, во Внукове, мы предполагаем, человек по 15. На улицах, в ночлежке в Люблине еще находятся от 200 до 400 человек. Им сказали в Нигерии, что они быстро найдут работу", — заявил правозащитник Олег Мельников.
Нигерия не смогла выйти из группы на чемпионате мира по футболу.
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