Около 80 нигерийцев не могут вернуться домой после ЧМ-2018

Около 80 граждан Нигерии не могут вернуться домой после чемпионата мира по футболу в России , сообщает ТАСС

Нигерийцы собрались у посольства в Москве и требуют у дипломатов помощи в отправке домой.

Африканцы приехали в Россию по паспорту болельщика (Fan ID) и не знали, что должны будут покинуть территорию страны по окончании мундиаля. Аферисты в Нигерии продали им Fan ID по $300 за штуку и заверили, что в России они смогут легко трудоустроиться. Кроме того, преступники аннулировали обратные билеты улетевших в Россию.

"Сейчас здесь 76 человек, в Домодедове около 50 человек, в Шереметьеве , во Внукове , мы предполагаем, человек по 15. На улицах, в ночлежке в Люблине еще находятся от 200 до 400 человек. Им сказали в Нигерии, что они быстро найдут работу", — заявил правозащитник Олег Мельников

Нигерия не смогла выйти из группы на чемпионате мира по футболу.