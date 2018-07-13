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Brexit не подвергает риску безопасность Евросоюза, заявил Барнье
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Brexit не подвергает риску безопасность Евросоюза, заявил Барнье 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 13 июл — РИА Новости, Мария Князева. Выход Великобритании из ЕС не ставит в зону риска его безопасность, сказал главный переговорщик по Brexit со стороны Евросоюза Мишель Барнье.
"Великобритания является и останется важным игроком в сфере европейской безопасности. На Соединенное Королевство приходится 20% европейских расходов на оборону… Тем не менее, выход Великобритании из ЕС не подвергает риску европейскую безопасность. Двусторонние отношения между Соединенным Королевством и странами ЕС продолжатся", — сказал он на конференции в США, трансляция которой велась в интернете.
Барнье добавил также, что «Brexit не ставит под вопрос трансатлантические отношения».
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