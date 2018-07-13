Brexit не подвергает риску безопасность Евросоюза, заявил Барнье

"Великобритания является и останется важным игроком в сфере европейской безопасности. На Соединенное Королевство приходится 20% европейских расходов на оборону… Тем не менее, выход Великобритании из ЕС не подвергает риску европейскую безопасность. Двусторонние отношения между Соединенным Королевством и странами ЕС продолжатся", — сказал он на конференции в США , трансляция которой велась в интернете.

Барнье добавил также, что «Brexit не ставит под вопрос трансатлантические отношения».