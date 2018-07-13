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Лучшие сотрудники самарского металлургического завода получили госнаграды
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Лучшие сотрудники самарского металлургического завода получили госнаграды 

ТРК Губерния 5 часов назад
15 июля свой профессиональный праздник отметят российские металлурги. В областном центре поздравления будут принимать более 3000 работников отрасли. В текущем году самарский металлургический завод планирует выпустить 220 тысяч тонн продукции. Таких рекордных объёмов у предприятия не было 25 лет. Ещё одно достижение — выпуск первого двадцатитонного рулона алюминиевых сплавов. Во втором полугодии производство планируют поставить на поток. Из ленты, толщина которой не превышает миллиметра, изготавливаются банки для напитков. Компания продолжает инвестировать в развитие. В 2018-м на эти цели направят порядка 10 миллионов долларов. В следующем сумма как минимум удвоится. Лучшие сотрудники предприятия в преддверии профессионального праздника получили государственные награды от главы региона Дмитрий Азарова.
Источник: Самарское губернское телевидение
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