В Саратовской области ведётся строительство солнечной электростанции

Визит губернатора области Валерия Радаева на строительство солнечной электростанции в Ершовском районе прокомментировал руководитель проекта по строительству солнечных электростанций Группы компаний «Хевел» Михаил Федько.

«Хотел бы в первую очередь поблагодарить руководство Саратовской области за поддержку, которая оказывается развитию возобновляемой энергетики. Для нас как для инвестора важно, что в регионе созданы все условия для эффективной работы. Мы вкладываем средства здесь, здесь создаем рабочие места и платим налоги и развиваем новую высокотехнологичную отрасль — солнечную энергетику.

Саратовская область — один из приоритетных для «Хевел» регионов. Мы уже построили первую очередь Орловгайской СЭС мощностью 5 МВт и Пугачевскую СЭС мощностью 15 МВт. За 7 месяцев работы совокупная выработка двух станций превысила 14,5 млн кВт*ч, что позволило избежать более 7500 тонн выбросов углекислого газа в атмосферу. К концу года суммарная мощность всех солнечных электростанций в регионе под управлением «Хевел» составит 45 МВт. Совокупный объём инвестиций в реализацию проектов по строительству солнечных электростанций уже превысил 4,5 млрд, создано более 30 высокотехнологичных рабочих мест и мы надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества», — рассказал Федько.