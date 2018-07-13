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Филиал «Академический» ТЦСО приглашает жителей принять участие в программе «Московское долголетие»
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Филиал «Академический» ТЦСО приглашает жителей принять участие в программе «Московское долголетие» 

Твоя Газета 5 часов назад
Фото: Твоя Газета
Сотрудники филиала «Академический» ТЦСО «Зюзино» снова прошлись по паркам, дворам и скверам района, чтоб рассказывать жителям старшего поколения о замечательном городском проекте «Московское Долголетие», реализуемом специалистами центра.
Так, в филиале «Академический» ТЦСО «Зюзино» работает для представителей старшего поколения секция по скандинавской ходьбе, занятия которой по возможности проводят на свежем воздухе. Впрочем, и хмурая погода не может испортить утренние занятия в парке, в ходе которых особенно выделяется время для отработки техники скандинавской ходьбы.
«Мы можем много говорить, но гораздо лучше, когда то, о чем мы говорим, можно увидеть. Мы регулярно делаем промо-акции именно для этого. Чтобы больше людей знало и видело то, что мы делаем. Мы не улыбаемся вам только на наших «промо», а делаем это всегда. Все потому, что нам важен каждый человек, важно радовать и приносить пользу. Ваше хорошее настроение — наш успех»», — отмечается на странице филиала «Академический» в фейсбук.
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