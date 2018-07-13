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Лесники спасли слоненка из ямы с помощью экскаватора: видео
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Лесники спасли слоненка из ямы с помощью экскаватора: видео 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Маленькая слониха, упав на спину, не смогла самостоятельно подняться.
Слоненка спасли индийские лесники, после того, как к ним обратились местные жители, взволнованные душераздирающими криками животного, сообщает британское издание Daily Mail. Спасатели прибыли на место и увидели, что слоненок упал в узкую яму и был просто не в состоянии самостоятельно подняться.
С помощью экскаватора лесники расширили яму, чтобы он смог перевернуться и встать на ноги.
По словам местных жителей, животное пролежало так около трех часов, пока не подоспела помощь.
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