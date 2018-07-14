Как тратить деньги, вложенные в программу «Сотрудничество», хотят спросить у населения

В ближайшее время на Ямале, возможно, пройдет опрос жителей по приоритетам программы «Сотрудничество». Это будет уникальный опыт, который позволит именно ямальцам определить стратегические направления программы.

Неожиданное предложение поступило в адрес Дмитрия Артюхова, врио губернатора округа, на встрече с жителями Приуральского района. Один из них спросил, не будет ли верным провести опрос и составить рейтинг насущных направлений «Сотрудничества», чтобы справедливо распределить финансы? Главе региона идея понравилась, и он предложил вспомнить опыт весеннего голосования в рамках проекта «Живем на Севере», когда на благоустройство городов и поселков напрямую влияло мнение их жителей, которое они высказывали на соответствующем интернет-портале.

— Программа «Сотрудничество» действительно очень разнообразная, — отметил Дмитрий Артюхов. — Ямальцы получают специализированную медпомощь, ветераны едут в тюменские санатории, у нас большая программа переселения. Мы обратились к врио губернатора Тюменской области Александру Моору с тем, чтобы увеличить средства на эту программу, и он поддержал. У нас в этом году около 400 семей получают возможность переселения. Состоявшееся подписание для Ямала, конечно, фундаментальное, это гарантия того, как мы будем развиваться ближайшие семь лет, до 2025 года. Очень приятно, что Александр Моор полностью поддерживает путь, по которому развивается Ямал, его самостоятельность. Об этом договор, и дальше его надо наполнять налогами.

Упомянул врио губернатора и о дороге Надым Салехард , в которой заинтересован и север, и юг.