Москалькова: фейки о смерти Сенцова лишь будоражат общество

В пятницу, в день рождения Сенцова, в соцсетях снова появились слухи о том, что находящийся в российской тюрьме режиссер, осужденный за организацию терактов в Крыму и в середине мая объявивший голодовку, якобы скончался и якобы поэтому Москва никого к нему не допускала. В этот же день стало известно, что мать Сенцова направила президенту России Владимиру Путину прошение о помиловании сына.

"Кроме ужаса, леденящего душу, ничего не вызывает эта информация. Встает вопрос, кому нужно «похоронить» Сенцова? Такая фейковая информация ранит родных, близких, будоражит общество", — сказала Москалькова.

Она отметила, что в пятницу разговаривала с начальником колонии, где содержится Сенцов, а также с уполномоченным по правам человека в Салехарде Ямало-Ненецком автономном округе ) Анатолием Саком. «Ухудшения состояния здоровья у Сенцова не наблюдается. Олег чувствует себя по прежнему, он под наблюдением врачей. С врачами мы связь постоянно держим», — добавила Москалькова.