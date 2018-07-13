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Москалькова: фейки о смерти Сенцова лишь будоражат общество
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Москалькова: фейки о смерти Сенцова лишь будоражат общество 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Фейковые сообщения о якобы смерти украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России, ранят родных и близких, а также будоражат общество; заключенный находится под присмотром врачей, ухудшения его состояния нет, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова РИА Новости.
В пятницу, в день рождения Сенцова, в соцсетях снова появились слухи о том, что находящийся в российской тюрьме режиссер, осужденный за организацию терактов в Крыму и в середине мая объявивший голодовку, якобы скончался и якобы поэтому Москва никого к нему не допускала. В этот же день стало известно, что мать Сенцова направила президенту России Владимиру Путину прошение о помиловании сына.
"Кроме ужаса, леденящего душу, ничего не вызывает эта информация. Встает вопрос, кому нужно «похоронить» Сенцова? Такая фейковая информация ранит родных, близких, будоражит общество", — сказала Москалькова.
Она отметила, что в пятницу разговаривала с начальником колонии, где содержится Сенцов, а также с уполномоченным по правам человека в Салехарде (Ямало-Ненецком автономном округе) Анатолием Саком. «Ухудшения состояния здоровья у Сенцова не наблюдается. Олег чувствует себя по прежнему, он под наблюдением врачей. С врачами мы связь постоянно держим», — добавила Москалькова.
Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.
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