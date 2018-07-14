Ещё
Свыше двух тысяч человек отпраздновали 500-летие Красного Холма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свыше двух тысяч человек отпраздновали 500-летие Красного Холма 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: tvernews.ru
ТВЕРЬ, 14 июл — РИА Новости. Более 2 тысяч человек приняли участие в праздновании пятивекового юбилея города Красный Холм, 17 жителей, внёсших вклад в развитие территории поздравил губернатор Игорь Руденя, сообщает пресс-служба правительства области.
В рамках торжественных мероприятий в субботу прошло открытии закладного камня, посвящённого памятной дате. На мероприятия присутствовали депутат Госдумы РФ Светлана Максимова, епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет, руководство муниципалитета, жители и гости Красного Холма.
14 июля 1518 года в документальных хрониках впервые было упомянуто село Спас на Холму, ставшее впоследствии городом.
"Закладной камень будет напоминать жителям и гостям муниципалитета о богатой истории Краснохолмского района. Многие поколения приумножают духовную и трудовую славу своей малой родины. Добрую память о себе оставил врач Иван Иванович Хильтов. В честь уроженца Красного Холма, академика Александра Леонидовича Мясникова, названа одна из улиц города. На всю страну прославила свой край Харитина Антоновна Молякова, инициатор трудового движения за повышение урожайности льна. 9 жителей района удостоены звания Героя Советского Союза", — цитирует пресс-служба слова Рудени.
Глава региона подчеркнул: для будущего Красного Холма очень важно сохранять его духовные и трудовые традиции, любовь к малой родине, её истории.
В день 500-летия города Красный Холм на малую родину приехал генерал-майор в отставке, судья Военной коллегии Верховного суда РФ в отставке Анатолий Соловьев.
"Я живу в Москве, бывал за границей, но этот город с колокольней меня все время манит. Как бы ни менялась жизнь, колокольня стоит, гордая и независимая, и будто охраняет Красный Холм", — поделился он.
Важнейшим вкладом в возрождение духовных традиций Красного Холма является начало реставрации Никольского Собора Антониева монастыря. Работы ведутся в рамках федеральной целевой программы «Культура России».
Другие новости региона читайте здесь>>>
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сердюков женился на Васильевой140
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте68
Трупный день: дома россиян набиты костями37
Украина решила «подкупить» крымчан водой153
Деньги в российских банках оказались под угрозой13
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение