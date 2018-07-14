Свыше двух тысяч человек отпраздновали 500-летие Красного Холма

В рамках торжественных мероприятий в субботу прошло открытии закладного камня, посвящённого памятной дате. На мероприятия присутствовали депутат Госдумы РФ Светлана Максимова , епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет, руководство муниципалитета, жители и гости Красного Холма.

14 июля 1518 года в документальных хрониках впервые было упомянуто село Спас на Холму, ставшее впоследствии городом.

"Закладной камень будет напоминать жителям и гостям муниципалитета о богатой истории Краснохолмского района. Многие поколения приумножают духовную и трудовую славу своей малой родины. Добрую память о себе оставил врач Иван Иванович Хильтов. В честь уроженца Красного Холма, академика Александра Леонидовича Мясникова , названа одна из улиц города. На всю страну прославила свой край Харитина Антоновна Молякова, инициатор трудового движения за повышение урожайности льна. 9 жителей района удостоены звания Героя Советского Союза", — цитирует пресс-служба слова Рудени.

Глава региона подчеркнул: для будущего Красного Холма очень важно сохранять его духовные и трудовые традиции, любовь к малой родине, её истории.

В день 500-летия города Красный Холм на малую родину приехал генерал-майор в отставке, судья Военной коллегии Верховного суда РФ в отставке Анатолий Соловьев

"Я живу в Москве , бывал за границей, но этот город с колокольней меня все время манит. Как бы ни менялась жизнь, колокольня стоит, гордая и независимая, и будто охраняет Красный Холм", — поделился он.

Важнейшим вкладом в возрождение духовных традиций Красного Холма является начало реставрации Никольского Собора Антониева монастыря. Работы ведутся в рамках федеральной целевой программы «Культура России».

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