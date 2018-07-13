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Город Красный Холм Тверской области отмечает 500-летие
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Город Красный Холм Тверской области отмечает 500-летие 

tvernews.ru 5 часов назад
Фото: tvernews.ru
В Красном Холме проходят мероприятия, посвященные пятивековому юбилею города. Основные торжества запланированы на 14 июля. В этот день в 1518 году в документальных хрониках впервые было упомянуто село Спас на Холму, ставшее впоследствии городом.
Красный Холм — земля с богатой историей, традициями, культурным наследием. Здесь расположена одна из древнейших обителей Верхневолжья — Николаевский Антониев монастырь. Сейчас духовные традиции краснохолмского края возрождаются. В рамках федеральной целевой программы «Культура России» началась реставрация Никольского Собора обители.
13 июля в монастыре прошел молебен Антонию Краснохолмскому. В этот же день состоялась акция «Мы этой памяти верны»: ветераны, школьники, жители города возложили цветы к Обелиску Победы, мемориальным доскам, памятникам, стелам. Кроме того, организованы семейные соревнования, квест-игра, «Беби-парад» — конкурс на лучшее украшение детских колясок и велосипедов, поэтический вечер.
Знаковым мероприятием праздника станет открытие 14 июля закладного камня, посвящённого 500-летию города. Также запланировано возложение цветов к Обелиску Победы и Алее Героев Советского Союза, праздничное шествие по улицам Красного Холма. На стадионе состоится торжественное открытие праздника. Здесь развернется выставка изделий русских народных промыслов «Краснохолмский сувенир», творческая презентация сельских поселений, состоится концертная программа, будут работать детские площадки.
Конкурсы и концерты пройдут также на Советской площади, в Зареченском Празднование 500-летия Красного Холма завершится фейерверком.
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