Число абортов в России за год снизилось на 8,8%

Из данных следует, что общее число абортов в прошлом году составило 627,1 тыс. по сравнению с 688,1 тыс. в 2016 году. При этом среди тех, кто забеременел впервые, зафиксировано 45,8 тыс. абортов (7,3% от общего числа).

Минздрав отмечает, что более половины (54,1%, по сравнению с 58,9% в 2016 году) абортов были медицинскими (легальными), 17,9% — самопроизвольными, 17,5% проведены медикаментозным способом. Еще 3,6% названы неуточненными, так как проводились вне медучреждений. Абортов по медицинским показаниям зафиксировано только 2,8% (по сравнению с 4,2% в 2016 году), нелегальных (криминальных) — 0,06% (0,5% в 2016 году).

Статистика абортов в раннем возрасте также показала некоторое снижение. Так, в 2017 году зафиксировано 231 случай прерывания беременности у девочек в возрасте до 14 лет включительно (263 в 2016 году), 4,86 тыс. абортов у девушек в возрасте 15-17 лет (6,49 тыс. в 2016 году). При этом данные показатели около 10 лет назад составляли 966 (2005 год) и 34,6 тыс. (2007 год) случаев соответственно.

Наибольшее число прерываний беременности на тысячу женщин фертильного возраста зафиксировано в Уральском федеральном округе (25,1), Сибирском федеральном округе (26), на Дальнем Востоке (26,3).

Также отмечается, что число младенцев с экстремально низким весом (500-749 грамм) в 2017 году составило менее 1% от числа всех родившихся (0,11%), большинство родившихся — с нормальным весом 3-3,5 кг (38,17%) и 3,5-4 кг (30,46%).