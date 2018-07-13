В 2017 году АПК Мордовии произвел сельхозпродукции на 61,1 млрд рублей 

Как сообщила в пятницу пресс-служба главы РМ, такие данные прозвучали в ходе встречи министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева с лидером региона Владимиром Волковым.
Рассказывая о ходе реализации республиканских программ в сельскохозяйственной отрасли, глава РМ сообщил, что в 2017-м аграриям Мордовии было выделено более 14 миллиардов рублей льготных кредитов по ставке не выше пяти процентов годовых. Владимир Волков поблагодарил министра сельского хозяйства России за поддержку инвестиционных проектов региона. Сейчас в Мордовии 195 инвестпроектов в сфере АПК получают господдержку на общую сумму около 16 миллиардов рублей.
Дмитрий Патрушев отметил успехи республики в развития отрасли. Он сообщил, что на десятое июля текущего года Минсельхозом РФ одобрены заявки сельхозпроизводителей региона на получение льготных кредитов общей суммой свыше 5,7 миллиарда рублей. Эти средства обеспечат дальнейшее развитие АПК Мордовии и рост производства продукции.