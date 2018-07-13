«Слишком часто». В Челябинске ждут провала митинга против изменения пенсионного возраста 

В Челябинске предрекают провал очередной попытке спровоцировать народное восстание против перемен в пенсионном законодательстве. В субботу региональное отделение «Справедливой России» планирует провести митинг против повышения возраста выхода на заслуженный отдых, но слухачи сомневаются в успехе мероприятия. Дело в том, что на аналогичную акцию даже профсоюзы со всей области не смогли собрать более тысячи человек.
«Сейчас слишком жарко, люди предпочтут съездить в свои сады или к водоемам, чем на митинг, — рассуждают в городе. — Тем более агитация была слабенькой, в основном в интернете».
Комментарий: «Против митинга ведется работа»
«По поводу явки. Мы заявили до трех тысяч человек. Надеемся, что столько и придет, — прокомментировал разговоры председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг. — Но вообще, площадка просторная, может вместить больше. Если придет больше, никого выгонять не будем. Стоит отметить, что при подготовке митинга было слишком много странных «совпадений»: сломался весь транспорт, сломалась аппаратура на телевидении… Не удивлюсь, если завтра «вдруг» в сквере пропадет электричество. Очевидно, что против митинга ведется целенаправленная работа. Тем не менее, митинг состоится в любом случае».