«Слишком часто». В Челябинске ждут провала митинга против изменения пенсионного возраста

Челябинске предрекают провал очередной попытке спровоцировать народное восстание против перемен в пенсионном законодательстве. В субботу региональное отделение «Справедливой России» планирует провести митинг против повышения возраста выхода на заслуженный отдых, но слухачи сомневаются в успехе мероприятия. Дело в том, что на аналогичную акцию даже профсоюзы со всей области не смогли собрать более тысячи человек.

«Сейчас слишком жарко, люди предпочтут съездить в свои сады или к водоемам, чем на митинг, — рассуждают в городе. — Тем более агитация была слабенькой, в основном в интернете».

Комментарий: «Против митинга ведется работа»