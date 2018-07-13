Семейный туристический слет пройдет в Филимонках

Фото: архив

Семейный туристический слет пройдет в поселке Филимонки поселения Филимонковское. Спортивное мероприятие состоится 28 июля.

— На соревнованиях выступят участники со всего Троицкого и Новомосковского административных округов. На слет приедут родители вместе с детьми. Они примут участие в конкурсах, связанных с туристическим бытом, и в тематических эстафетах, — отметил заместитель директора местного Центра культуры и спорта «Филимонковское» Андрей Беляев

Он добавил, что соревнования продлятся в течение двух дней. Ранее команды из поселения Филимонковское поучаствовали в военно-патриотических соревнованиях «Тропа боевого братства».