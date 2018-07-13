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Семейный туристический слет пройдет в Филимонках
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Семейный туристический слет пройдет в Филимонках 

Префектура ТиНАО города Москвы 5 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Семейный туристический слет пройдет в поселке Филимонки поселения Филимонковское. Спортивное мероприятие состоится 28 июля.
— На соревнованиях выступят участники со всего Троицкого и Новомосковского административных округов. На слет приедут родители вместе с детьми. Они примут участие в конкурсах, связанных с туристическим бытом, и в тематических эстафетах, — отметил заместитель директора местного Центра культуры и спорта «Филимонковское» Андрей Беляев.
Он добавил, что соревнования продлятся в течение двух дней. Ранее команды из поселения Филимонковское поучаствовали в военно-патриотических соревнованиях «Тропа боевого братства».
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