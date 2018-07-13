Более 100 сухостойных деревьев вырубили во Внуковском

Фото: пресс-служба администрации поселения Внуковское

Всего 104 сухостойных дерева удалили специалисты за шесть месяцев не территории поселения Внуковское. Об этом сообщили 12 июля в отделе благоустройства местной администрации.

— На сегодняшний день специалисты активно осуществляют удаление сухостойных и аварийных деревьев. Эти работы проводят в рамках муниципального контракта. За прошедшие полгода специалисты удали 104 дерева, — рассказала сотрудница отдела благоустройства администрации поселения Внуковское.

По ее словам, удаляют и те зеленые насаждения, которые представляют угрозу жизни или здоровью жителей.

Она отметила, что всего за 2018 год специалисты планируют удалить 110 деревьев.