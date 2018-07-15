Более 100 сухостойных деревьев удалили на территории поселения Внуковское за полгода

Более 100 сухостойных деревьев убрали на территории поселения Внуковское за шесть месяцев 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов

«На сегодняшний день специалисты активно осуществляют удаление сухостойных и аварийных деревьев. Эти работы проводят в рамках муниципального контракта. За прошедшие полгода специалисты удалили 104 дерева», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удаляют и те зеленые насаждения, которые представляют угрозу жизни или здоровью жителей. Всего за 2018 г. специалисты планируют удалить 110 деревьев.