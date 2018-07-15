Ещё
Более 100 сухостойных деревьев удалили на территории поселения Внуковское за полгода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 100 сухостойных деревьев удалили на территории поселения Внуковское за полгода 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Более 100 сухостойных деревьев убрали на территории поселения Внуковское за шесть месяцев 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов
«На сегодняшний день специалисты активно осуществляют удаление сухостойных и аварийных деревьев. Эти работы проводят в рамках муниципального контракта. За прошедшие полгода специалисты удалили 104 дерева», — говорится в сообщении.
Отмечается, что удаляют и те зеленые насаждения, которые представляют угрозу жизни или здоровью жителей. Всего за 2018 г. специалисты планируют удалить 110 деревьев.
Агентство «Москва»: последние новости
Ремонт пешеходного моста проведут в поселении Краснопахорское до осени Попадание молнии в самолет рейса Берлин-Москва авиакомпании «Победа» не угрожало безопасности пассажиров Пассажиропоток ОЖД в январе-июне вырос на 6,6% - до 74,7 млн человек
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России выдвинули новое абсурдное обвинение77
Путина не захотели видеть в Париже856
Порошенко жестоко высмеяли на саммите НАТО133
Кадыров оправдался за казнь чеченок90
Крым оказался на грани природной катастрофы411
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение