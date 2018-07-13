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Специалисты Государственной жилищной инспекции проверили качество ремонта в Марушкинском
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Специалисты Государственной жилищной инспекции проверили качество ремонта в Марушкинском 

Префектура ТиНАО города Москвы 5 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Сотрудники Государственной жилищной инспекции провели проверку отремонтированных подъездов на территории поселения Марушкинское. Информацию об этом 13 июля сообщили в местной администрации.
— На этой неделе специалисты завершили ремонтные работы в подъезде №4 многоквартирного дома №13. Там бригада рабочих заменила входные группы. Кроме того, на этом объекте был выполнен косметический ремонт. Все работы специалисты провели качественно и в установленные сроки. Нареканий от сотрудников Государственной жилищной инспекции мы не получили, — уточнили в администрации поселения Марушкинское.
Отметим, что все работы были проведены в рамках программы по благоустройству.
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