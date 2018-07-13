Левин: более 500 СМИ получат гранты Роспечати в 2018 году

Заявки более 500 СМИ на получение государственных субсидий в 2018 году были утверждены в ходе заседания экспертного совета Роспечати . Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, передаёт пресс-служба комитета.

Заседание для рассмотрения заявок, поданных в рамках распределения госсубсидий в 2018 году, Левин провёл совместно с замглавы Роспечати Владимиром Григорьевым

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«Было рассмотрено более 700 проектов, представленных региональными и федеральных СМИ. Из этого числа свыше 500 были утверждены для получения государственных субсидий на их реализацию», — сообщил парламентарий.

Он отметил, что государственная помощь региональной прессе — важнейшая мера для сохранения информационного и культурного разнообразия России , патриотического воспитания молодёжи и консолидации гражданского общества.

В сообщении пресс-службы отмечается, что с начала 2018 года более 430 изданий из 62 регионов уже получили около 340 миллионов рублей для осуществления социально значимых проектов.

Приоритетными направлениями стали освещение выполнения инициатив, заявленных в Послании Президента Федеральному Собранию, работы госпрограмм, реформирования в сфере соцполитики, решения задач по модернизации экономики, а также проекты, которые направлены на укрепление института семьи и защиту детства и на содействие духовно-нравственному развитию молодёжи.

Также был продолжен курс на поддержку печатных изданий на национальных языках. В первой половине этого года 53 таких издания получили 35,5 миллиона рублей на реализацию 72 проектов по данной теме.