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Левин: более 500 СМИ получат гранты Роспечати в 2018 году
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Левин: более 500 СМИ получат гранты Роспечати в 2018 году 

Парламентская газета 5 часов назад
Фото: Парламентская газета
Заявки более 500 СМИ на получение государственных субсидий в 2018 году были утверждены в ходе заседания экспертного совета Роспечати. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, передаёт пресс-служба комитета.
Заседание для рассмотрения заявок, поданных в рамках распределения госсубсидий в 2018 году, Левин провёл совместно с замглавы Роспечати Владимиром Григорьевым.
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«Было рассмотрено более 700 проектов, представленных региональными и федеральных СМИ. Из этого числа свыше 500 были утверждены для получения государственных субсидий на их реализацию», — сообщил парламентарий.
Он отметил, что государственная помощь региональной прессе — важнейшая мера для сохранения информационного и культурного разнообразия России, патриотического воспитания молодёжи и консолидации гражданского общества.
В сообщении пресс-службы отмечается, что с начала 2018 года более 430 изданий из 62 регионов уже получили около 340 миллионов рублей для осуществления социально значимых проектов.
Приоритетными направлениями стали освещение выполнения инициатив, заявленных в Послании Президента Федеральному Собранию, работы госпрограмм, реформирования в сфере соцполитики, решения задач по модернизации экономики, а также проекты, которые направлены на укрепление института семьи и защиту детства и на содействие духовно-нравственному развитию молодёжи.
Также был продолжен курс на поддержку печатных изданий на национальных языках. В первой половине этого года 53 таких издания получили 35,5 миллиона рублей на реализацию 72 проектов по данной теме.
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