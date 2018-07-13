В Черемушках провели показательные выступления по воздушной гимнастике 

«Московская смена» побывала в гостях у школы № 1948 «Лингвист-М». Там показали показательное выступление по воздушной гимнастике, передает пресс-служба школы Черемушек.
«Красивые костюмы, сложные цирковые трюки на кольце и полотнах, пластика и грациозные движения наших гимнасток покорили юных зрителей. Благодарим наших артистов и руководителя детского объединения «Воздушная гимнастика» Александру Демьянец за доставленное эстетическое удовольствие», — передает школа № 1948.
Напомним, «Московская смена» — это программа летнего детского отдыха. Участниками являются дети от семи до 14 лет. Программа предусматривает активный развивающий отдых под руководством педагогов, подготовку к олимпиадам, посещение музеев, значимых спортивных мероприятий, мастер-классы с участием олимпийских чемпионов и чемпионов мира, Спартакиады, велопробеги и многое другое.