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В Черемушках провели показательные выступления по воздушной гимнастике
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В Черемушках провели показательные выступления по воздушной гимнастике 

Мои Черемушки 5 часов назад
Фото: Мои Черемушки
«Московская смена» побывала в гостях у школы № 1948 «Лингвист-М». Там показали показательное выступление по воздушной гимнастике, передает пресс-служба школы Черемушек.
«Красивые костюмы, сложные цирковые трюки на кольце и полотнах, пластика и грациозные движения наших гимнасток покорили юных зрителей. Благодарим наших артистов и руководителя детского объединения «Воздушная гимнастика» Александру Демьянец за доставленное эстетическое удовольствие», — передает школа № 1948.
Напомним, «Мос­ков­ская сме­на» — это про­грам­ма лет­не­го дет­ско­го от­ды­ха. Участниками являются дети от семи до 14 лет. Про­грам­ма преду­смат­ри­ва­ет ак­тив­ный раз­ви­ва­ю­щий от­дых под ру­ко­вод­ством пе­даго­гов, под­го­тов­ку к олим­пи­а­дам, по­се­ще­ние му­зеев, зна­чи­мых спор­тив­ных ме­ро­при­я­тий, мастер-клас­сы с уча­сти­ем олим­пий­ских чем­пи­о­нов и чем­пи­о­нов ми­ра, Спар­та­ки­а­ды, ве­ло­про­бе­ги и многое дру­гое.
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