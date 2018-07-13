В школе № 1948 состоялись показательные выступления ребят из «Московской смены»

Ребята в красочных костюмах показали прекрасное выступление по художественной гимнастике. Красивые костюмы, сложные цирковые трюки на кольце и полотнах, пластика и грациозные движения гимнасток покорили зрителей.

«Мос­ков­ская сме­на» — это про­грам­ма лет­не­го дет­ско­го от­ды­ха. Участниками являются дети от семи до 14 лет. Про­грам­ма преду­смат­ри­ва­ет ак­тив­ный раз­ви­ва­ю­щий от­дых под ру­ко­вод­ством пе­даго­гов, под­го­тов­ку к олим­пи­а­дам, по­се­ще­ние му­зеев, зна­чи­мых спор­тив­ных ме­ро­при­я­тий, мастер-клас­сы с уча­сти­ем олим­пий­ских чем­пи­о­нов и чем­пи­о­нов ми­ра, Спар­та­ки­а­ды, ве­ло­про­бе­ги и многое дру­гое.

Родители смогут от­дать ре­бен­ка на ин­те­рес­ные ему за­ня­тия, ко­то­рые про­ве­дут опыт­ные пе­да­го­ги. На­при­мер, на за­ня­тия спор­том, уро­ки профори­ен­та­ции и раз­но­об­раз­ные твор­че­ские ма­стер-классы. Вы­брать их мож­но в том цен­тре, ку­да ре­бе­нок пла­ни­ру­ет хо­дить ле­том. Стоит добавить, что ре­бе­нок будет на­хо­диться под при­смот­ром пе­да­го­гов с 09:00 до 19:00.