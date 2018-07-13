В школе № 1948 состоялись показательные выступления ребят из «Московской смены» 

Ребята в красочных костюмах показали прекрасное выступление по художественной гимнастике. Красивые костюмы, сложные цирковые трюки на кольце и полотнах, пластика и грациозные движения гимнасток покорили зрителей.
«Московская смена» — это программа летнего детского отдыха. Участниками являются дети от семи до 14 лет. Программа предусматривает активный развивающий отдых под руководством педагогов, подготовку к олимпиадам, посещение музеев, значимых спортивных мероприятий, мастер-классы с участием олимпийских чемпионов и чемпионов мира, Спартакиады, велопробеги и многое другое.
Родители смогут отдать ребенка на интересные ему занятия, которые проведут опытные педагоги. Например, на занятия спортом, уроки профориентации и разнообразные творческие мастер-классы. Выбрать их можно в том центре, куда ребенок планирует ходить летом. Стоит добавить, что ребенок будет находиться под присмотром педагогов с 09:00 до 19:00.