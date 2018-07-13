Хвалынск украсят яблоко, граффити и маяки

В Дворце Культуры Хвалынска состоялась презентация проекта концепции благоустройства Хвалынска. Жители увидели, как преобразится их город благодаря архитекторам.

Над проектом преображения провинциального города трудились несколько архитектурных мастерских, в их числе бюро SNOU, сотрудники которого разрабатывали концепцию реконструкции сквера на Рахова в Саратове . Перед этим специалисты общались с жителями Хвалынска и просили рассказать горожан, какие улучшения в плане благоустройства они ждут.

В основном преобразования коснутся центральной части Хвалынска, в первую очередь ее главной площади — Соборной. Архитекторы предложили разбить здесь новый сквер и создать две сцены. На одной будут проходить летние киносеансы и танцевальные шоу, ведь юных брейк-дансеров из Хвалынска знают далеко за пределами Саратовской области. Сцену большего размера отдадут под крупные городские мероприятия.

Поскольку среди молодежи города много любителей экстремальных видов спорта, то по их просьбе в центре Хвалынска появится свой скейт-парк, площадка для воркаута.

Разработчики решили не только обновить пространство города, но и добавили в свой проект технические новомодные штучки, о которых хвалынчане даже не слышали. Речь идет о так называемых маркерах-маякях дополнительной реальности. Они представляют собой электронные устройства, поднося к которым смартфон вы можете увидеть на экране своего гаджета, как выглядело то или иное здание или площадь в целом в прошлом или позапрошлом веке. Пока планируется установка 5-7 таких маяков в центре Хвалынска.

Новой достопримечательностью станет Яблочная аллея. Эту идею предложили архитекторам сами горожане. Ведь город издавна славится своими яблочными садами. Благоустроенная территория появится вдоль пешеходной части недалеко от консервного завода. На заборе у асфальтовой дорожки уличные художники нанесут граффити на тему произведений Даниила Хармса , который в детстве гостил в Хвалынске у родственников. А еще на аллее появится арт-объект в виде Большого яблока.

На месте заброшенной танц-площадки в сквере у кафедрального собора горожане предложили разместить беседку для мастер-классов и просто общения. Вокруг нее появится детская грунтовая велодорожка, мостки через русло ручья, а маркер-маяк дополненной реальности может показывать гуляющих фламинго, которые до 1967-го года появлялись на старом Сосновом острове, затопленном после строительства каскада электростанции на Волге.

В целом по заверениям проектировщиков, все предложения будут еще обсуждаться с жителями Хвалынска. Всю предстоящую неделю в городе будут находиться студенты СГТУ, которые будут проводить опросы горожан и систематизировать полученный материал.