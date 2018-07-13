Ещё
Китайские рабочие уложили новые железнодорожные пути за 3,5 часа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайские рабочие уложили новые железнодорожные пути за 3,5 часа 

360tv.ru 5 часов назад
Китай оказался страной, известный не только своими высокоскоростными поездами, но также невероятно быстрыми темпами работы по укладке железнодорожных линий. Так, 500 рабочих смогли установить новую железную дорогу всего за 3,5 часа. Об этом сообщило The Daily Mail.
Чуть более 500 человек работали в полную силу, чтобы завершить максимально быстро укладку новых железных путей.
Установленный участок железной дороги протяженностью 339 километров (210 миль) станет частью высокоскоростной железнодорожной дорогой. Ее планирует завершить в 2019 году. Он связывает густонаселенный муниципалитет Чунцин с городом Чандэ в провинции Хунань.
Рабочие толкали железнодорожные пути вместе, выравнивали балласт вокруг них, прежде чем фиксировать дорожки в местах. Команда скандировала «Один, два! Один два!», чтобы синхронизировать движения.
Новые железнодорожные пути значительно сократят время в пути между городами в Южном Китае. Например, маршрут до центрального города провинции Чанша из Чунцин можно будет добраться за четыре часа вместо нынешних 11.
Отмечается, что в январе китайские рабочие заложили железную дорогу для новой железнодорожной станции в провинции Фуцзянь за девять часов.
Ранее сообщалось, что железнодорожники Крымского моста укладывают бесшумные «бархатные рельсы». Железная дороги, которая соединит Крымский мост с транспортной системой материковой России через станцию Вышестеблиевская.
360tv.ru: последние новости
Мавроди ожил и спел «Гражданскую оборону» НЛО поджег степь Казахстана Голодный слон напал на кричащего индийца
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня40
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу91
Найден источник «Новичка» в Великобритании262
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека
Украине предрекли голодные бунты220
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение