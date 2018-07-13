Китайские рабочие уложили новые железнодорожные пути за 3,5 часа

Китай оказался страной, известный не только своими высокоскоростными поездами, но также невероятно быстрыми темпами работы по укладке железнодорожных линий. Так, 500 рабочих смогли установить новую железную дорогу всего за 3,5 часа. Об этом сообщило The Daily Mail.

Чуть более 500 человек работали в полную силу, чтобы завершить максимально быстро укладку новых железных путей.

Установленный участок железной дороги протяженностью 339 километров (210 миль) станет частью высокоскоростной железнодорожной дорогой. Ее планирует завершить в 2019 году. Он связывает густонаселенный муниципалитет Чунцин с городом Чандэ в провинции Хунань.

Рабочие толкали железнодорожные пути вместе, выравнивали балласт вокруг них, прежде чем фиксировать дорожки в местах. Команда скандировала «Один, два! Один два!», чтобы синхронизировать движения.

Новые железнодорожные пути значительно сократят время в пути между городами в Южном Китае. Например, маршрут до центрального города провинции Чанша из Чунцин можно будет добраться за четыре часа вместо нынешних 11.

Отмечается, что в январе китайские рабочие заложили железную дорогу для новой железнодорожной станции в провинции Фуцзянь за девять часов.