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Москва онлайн покажет, как преодолеть страх перед публичными выступлениями
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Москва онлайн покажет, как преодолеть страх перед публичными выступлениями 

Москва24 5 часов назад
Фото: Москва24
С 17 по 22 июля в парке «Зарядье» пройдет Moscow Urban Forum 2018. В этом году форум будет посвящен созданию мегаполиса будущего. Отечественные и иностранные эксперты в области экономики, экологии, бизнеса, архитекторы и технологий расскажут о достижениях последних десятилетий и новейших разработках по улучшению жизни больших городов.
21 июля в рамках форума образовательный проект TVоя Москва проведет мастер-класс «Голос Москвы 24 о том, как полюбить публичные выступления». Вера Коцюба расскажет, как правильно воспринимать аудиторию и не бояться ее. Слушатели выучат и разберут простые правила, о которых не стоит забывать перед выступлением: знайте, кто ваша аудитория; не забывайте цель выступления; понимайте, что ваша аудитория должна сделать после вашего выступления.
Смотрите 21 июля трансляцию дискуссии в 15:45 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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