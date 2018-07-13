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Губернатор Борис Дубровский оценил строительство экопарка в Магнитогорске
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Губернатор Борис Дубровский оценил строительство экопарка в Магнитогорске 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
Губернатор Борис Дубровский оценил продолжающуюся реконструкции парка у Вечного огня и ход работ по созданию экопарка в Магнитогорске, сообщается на сайте губернатора.
Губернатор побывал на территории будущего экологического парка. Здесь планируется устройство двух мини-футбольных площадок, одной баскетбольной, двойной стритбольной площадки с резиновыми покрытиями, хоккейной коробки с тентовым покрытием, устройство пешеходных дорожек внутри парка, , площадки для массовых гуляний. Также Борис Дубровский посетил парк у Вечного огня, где в 2017 году началась масштабная реконструкция.
«Колоссальная работа была проделана в парке у Вечного огня. Здесь реализуются та стратегия, о которой горожане мечтали. Реконструирована территория у монумента «Тыл-Фронту» — эти обновления формируют достойную городскую среду, о которой мы не просто говорим, а реализуем на практике в городах Челябинской области», — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.
Добавим, что в парке у Вечного огня проведено полное благоустройство территории парка, построено 2,5 км беговых и велодорожек, 5,5 км прогулочных дорожек, высажены 220 деревьев, по всей территории появилось более 200 скамеек. В 2018 году продолжаются работы 4-го этапа по реконструкции парка.
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