Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова вошла в топ-50 медиарейтинга

Член Совета Федерации от Башкирии Лилия Гумерова заняла 36 место в медиарейтинге сенаторов. Согласно исследованию компании «Медиалогия», представительница республики, занимающаяся в верхней палате парламента вопросами культуры, науки и образования, улучшила свою позицию на 6 пунктов.

Данные приведены по итогам июня текущего года. Ее МедиаИндекс составил 1 510. Именно столько раз сенатор упоминалась в СМИ. Ее коллега Рафаил Зинуров, также представляющий Башкирию, в рейтинг не вошел.

Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей порядка 44 900 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

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