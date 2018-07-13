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Бывший вице-губернатор отравляет жизнь челябинцев
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Бывший вице-губернатор отравляет жизнь челябинцев 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Среди жителей Сосновского района Челябинской области ходят разговоры о готовности выйти на митинг против компании бывшего вице-губернатора, а ныне генерального директора агрохолдинга «Равис» Андрея Косилова. Такие мысли у домовладельцев поселка Рощино возникли из-за невозможности спокойно дышать в своих квартирах и дворах. С усилением жары, говорят, запах от птицефабрики стал более едким. В итоге у рощинцев заканчивается терпение, ведь аналогичная проблема всплывала и в прошлом году. В поселке жалуются, что обращения в надзорные органы не помогают, и компания, несмотря на жалобы, продолжает выбрасывать птичий помет рядом с жилым сектором.
Комментарий: «Равис» использовал хитрую схему
«Действительно, есть такая проблема, и мне об этом известно, — говорит депутат Совета депутатов Рощинского сельского поселения Татьяна Дегтярева. — Дело в том, что дома построены рядом с границей санитарно-защитной зоны, только деревьями отделены от полей, на которые «Равис» вывозит отходы, помет. Все это буквально в 400 метрах от жилой зоны. Мухи и запахи присутствуют, конечно. Чтобы далеко не вывозить отходы, «Равис» арендовал эти земли и использует по своему усмотрению».
Фото: сайт губернатора Челябинской области.
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