Патриарх Кирилл освятит храмы в Алапаевске накануне столетия убийства царской семьи

"Почитание преподобномученицы Елизаветы, равно как и почитание царственных страстотерпцев, сейчас очень глубоко в нашей церкви", — отметил отец Александр. Он рассказал, что патриарх Кирилл «в ходе своего визита на Урал освятит в Алапаевске два новых храма: в женском и мужском монастырях».

Священник напомнил, что патриарх Кирилл привез на Урал ковчег с мощами — правой рукой Елизаветы Федоровны. Святыня будет находится сначала в Екатеринбурге, потом в Алапаевске. Поклониться ей верующие смогут до 20 июля.

Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, известная своими делами милосердия, была убита 18 июля 1918 года, на следующую ночь после расстрела императорской семьи. Вместе с четырьмя членами царской фамилии и тремя близкими, в том числе верной помощницей келейницей Варварой, она была заживо сброшена в шахту заброшенного железного рудника в Алапаевске.