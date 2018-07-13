В Саратове гроб нашли в мусорном баке

Неожиданная находка стала поводом для многочисленных шуток.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Саратов онлайн» появилась фотография гроба, торчащего прямо из мусорного контейнера.

Когда местные жители подошли к бакам, чтобы выкинуть мусор, то буквально онемели от увиденного. Ярко-синий гроб занимал полностью один из контейнеров.

Опубликовавший фото Дмитрий Гаврилюк подписал его весьма оптимистично: «Кто-то передумал».

Пользователи в комментариях живот отреагировали на увиденное в своих комментариях: «Решил начать жизнь заново», «Решил дожить до пенсии». Многие отметили, что гроб не из дешевых.

Фото: соцсети