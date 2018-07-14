Сирия обратилась в ООН после авианалета США

«Нет оправдания этой подлой агрессии, и нет предлогов, которыми могла бы оправдать коалиция резню, которую она совершила, так как они прекрасно знают географию местности», — говорится в письмах, направленных в ООН , передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА

МИД Сирии считает, что целью ударов было «запугивание населения, которое выступило против присутствия военизированных отрядов так называемых „Сирийских демократических сил“ в своих деревнях».

Ведомство также отметило, что коалиция всего лишь успешно убивает сирийских мирных граждан и уничтожает инфраструктуру населенных пунктов на всем побережье реки Евфрат.