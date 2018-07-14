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Сирия обратилась в ООН после авианалета США
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Сирия обратилась в ООН после авианалета США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МИД Сирии обратился к генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН из-за воздушной атаки международной коалиции, в ходе которой погибли мирные жители.
«Нет оправдания этой подлой агрессии, и нет предлогов, которыми могла бы оправдать коалиция резню, которую она совершила, так как они прекрасно знают географию местности», — говорится в письмах, направленных в ООН, передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА.
МИД Сирии считает, что целью ударов было «запугивание населения, которое выступило против присутствия военизированных отрядов так называемых „Сирийских демократических сил“ в своих деревнях».
Ведомство также отметило, что коалиция всего лишь успешно убивает сирийских мирных граждан и уничтожает инфраструктуру населенных пунктов на всем побережье реки Евфрат.
В пятницу международная коалиция во главе с США атаковала две деревни в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в результате погибли более 30 мирных граждан.
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