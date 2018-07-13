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Дамаск направил письма в ООН после авиаударов коалиции
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Дамаск направил письма в ООН после авиаударов коалиции 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ДАМАСК, 13 июл — РИА Новости. МИД Сирии направил письма генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН в связи с ударами международной коалиции во главе с США по двум деревням в провинции Дейр-эз-Зор.
Ранее сообщалось, что в результате авианалетов на селения Багуз аль-Фаукани и Ас-Суса близ пограничного с Ираком города Аль-Букемаль погибли более 30 мирных граждан, десятки получили ранения.
"Нет оправдания этой подлой агрессии, и нет предлогов, которыми могла бы оправдать коалиция резню, которую она совершила, так как они прекрасно знают географию местности. Удары были нанесены с целью запугивания населения, которое выступило против присутствия военизированных отрядов так называемых «Сирийских демократических сил» в своих деревнях", — цитирует часть текста писем сирийское национальное агентство САНА.
В МИД Сирии также заявили, что коалиция лишь успешно убивает сирийских мирных граждан и уничтожает инфраструктуру населенных пунктов на всем побережье реки Евфрат, включая мосты, школы и электроподстанции.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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