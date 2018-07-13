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Акция «Доброе дело» пройдет в библиотеке №150
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Акция «Доброе дело» пройдет в библиотеке №150 

Управа района Братеево города Москвы 5 часов назад
Фото: Братеево
Об этом сообщили на странице в социальной сети местной читальни в минувший четверг, 12 июля.
Акция проводится с целью обеспечить социально незащищенных жителей Москвы (многодетные семьи, инвалиды и пенсионеры) электронными устройствами. Участие в акции принимают все читальни округа. Таким образом, подарок можно отнести в любую библиотеку, в том числе читальню Братеева, до 13:00 16 июля для организованного сбора и передачи электронных девайсов.
Ранее формат акции подразумевал посылку подарка через сайт, однако теперь устройства можно принести в читальни, после чего их буду распределять среди желающих.
«Подарки помогут тем, кто находится в трудной жизненной ситуации идти в ногу со временем: общаться, учиться, быть в курсе текущих событий, а также дадут возможность воспользоваться электронными услугами и сервисами», — сообщают организаторы.
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