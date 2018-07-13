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Сотрудники «Коломенского» попросили граждан не выгуливать собак на территории заповедника
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Сотрудники «Коломенского» попросили граждан не выгуливать собак на территории заповедника 

Управа Донского района города Москвы 5 часов назад
Фото: Мой район Донской
Сотрудники «Коломенского» напомнили посетителям о штрафных санкциях за выгул собак на территории заповедника. Подробнее о подобных мерах воздействия редакции Южного округа сообщила Пресс-служба музея-заповедника в четверг, 12 июля.
Администрация комплекса начала принимать санкции против прогулок с собаками в парке. К примеру, проведение профилактических бесед с владельцами четвероногих «друзей». По словам сотрудников, им грустно смотреть на то, как люди выгуливают собак на территории культурно-исторического объекта.
Отметим, что поводыри, используемые незрячими людьми, имеют полное право посещать комплекс. Администрация добавила, что питомцы, на которых будет надет поводок, а если животное крупное — намордник, могут гулять в «Коломенском». Но их хозяева должны убирать отходы, оставленные любимцем.
Фото предоставлено Пресс-службой музея-заповедника «Коломенское»
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