Сотрудники «Коломенского» попросили граждан не выгуливать собак на территории заповедника

Сотрудники «Коломенского» напомнили посетителям о штрафных санкциях за выгул собак на территории заповедника. Подробнее о подобных мерах воздействия редакции Южного округа сообщила Пресс-служба музея-заповедника в четверг, 12 июля.

Администрация комплекса начала принимать санкции против прогулок с собаками в парке. К примеру, проведение профилактических бесед с владельцами четвероногих «друзей». По словам сотрудников, им грустно смотреть на то, как люди выгуливают собак на территории культурно-исторического объекта.

Отметим, что поводыри, используемые незрячими людьми, имеют полное право посещать комплекс. Администрация добавила, что питомцы, на которых будет надет поводок, а если животное крупное — намордник, могут гулять в «Коломенском». Но их хозяева должны убирать отходы, оставленные любимцем.

Фото предоставлено Пресс-службой музея-заповедника «Коломенское»