Сергей Собянин похвалил Калужскую область за развитие транспортной системы 

13 июля в рамках Дней Москвы в Калужской области глава региона Анатолий Артамонов встретился с мэром столицы Сергеем Собяниным. Главы субъектов побывали на Боровской площадке Особой экономической зоны «Калуга», включая транспортно-логистический комплекс «Фрейт Вилладж Ворсино», посетили поликлинику города Балабаново, встретились с жителями Боровского района. Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, в ходе визита обсуждалось взаимодействие регионов в социально-экономической сфере. Отметив успешный опыт столицы в реализации крупных проектов в различных сферах, Анатолий Артамонов подчеркнул, что «Москва — средоточие передового опыта во всех направлениях: и в социально-экономической сфере, и в решении транспортных проблем». «Этот опыт мы пытаемся сегодня активно применить в нашем регионе как в сфере здравоохранения, построении системы образования, так и в сфере коммунального хозяйства, водоснабжения. Москва подает пример всем регионам. Я благодарен Сергею Семеновичу за то, что в решении многих вопросов мы находим реальную практическую помощь», — сказал он. Подводя итог встречи, Сергей Собянин акцентировал внимание на сложившемся взаимовыгодном сотрудничестве двух регионов. «Несколько лет назад Калужская область и Москва стали пограничными субъектами Российской Федерации, что положительно сказывается на нашем сотрудничестве. Оно разворачивается по всем направлениям: это и здравоохранение, и культура и образование, развитие совместной инфраструктуры, в том числе дачных поселков», — пояснил он. Фото пресс-службы правительства Калужской области Отдельное внимание Сергей Собянин уделил развитию транспортно-логистической системы на территории Калужской области. «Москва закрывает свои транспортно-логистические центры, так как мы не можем обеспечивать грузоперевозками всю Россию. И очень правильно, что в Калужской области создан такой крупный транспортно-логистический центр. Это идет на пользу как Москве — она освобождается от лишнего трафика, так и Калужской области — здесь активно развивается экономика. Мы будем развивать сотрудничество во всех областях, и уверен, что с каждым годом оно будет все более плодотворным», — резюмировал он.