Вход в парк «Останкино» временно ограничен в связи с работами по благоустройству

«В связи с работами по благоустройству ограничен доступ в парк „Останкино“ со стороны площади Промышленности, а также произошли изменения в работе КПП „Хованский“, — говорится в сообщении.

В пресс-службе призвали перед планированием визита уточнять информацию об интересующих павильонах в справочной службе ВДНХ.

»С 13 июля проезд автотранспорта через КПП «Хованский» на основную территорию ВДНХ ограничен. Оставить автомобиль можно на парковочном пространстве в районе КПП, а далее пройти пешком», — добавили в пресс-службе.

Там пояснили, что дойти до концертной площадки «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде» можно с ул. Хованская, свернув налево в ее сторону или с ул. 1-я Останкинская через главный вход в парк «Останкино» со стороны музея-усадьбы. Попасть в «Москвариум» и центр «Космонавтика и авиация» гости ВДНХ смогут, пройдя по Центральной аллее от арки Главного входа ВДНХ или от КПП «Хованский» по ул. Хованская между павильонами №18 «Республика Беларусь» и №15 «Радиоэлектроника и связь».