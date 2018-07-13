В Твери идёт акция «Очистим наш город»

В преддверии Дня города в Твери проходит акция «Очистим наш город». Она направлена на очистку фасадов зданий от незаконных граффити.

Закрашивание незаконных граффити проводится районными администрациями постоянно. Однако суть акции «Очистим наш город» состоит в совместной работе администраций, управляющих компаний и волонтёрских организаций, а также жителей города. Это позволяет сделать работу более эффективной.

В начале июля тверитянам предложили вместе бороться за чистоту города и сообщать о незаконных граффити. В первую очередь, о тех, где есть информация о продаже наркотических средств. В итоге поступило множество заявок с указанием адресов и фотографиями фасадов.

В пятницу акция проходила в Центральном и Пролетарском районах. Волонтёры закрасили незаконные граффити на фасадах. В дальнейшем планируется регулярное проведение этой акции.