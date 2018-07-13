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Как воронежские коммунальщики экспериментируют с формами живых изгородей
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Как воронежские коммунальщики экспериментируют с формами живых изгородей 

Вести Воронеж 5 часов назад
Фото: Вести Воронеж
За день мастера стригут около 400 квадратных метров зелёных насаждений. Воронежские кустарники приходят в «форму». В Ленинском районе стартовала очередная стрижка живых изгородей. Некоторые приобретают необычную форму. На Кольцовской, например, растение превратили в большое зелёное сердце. Правда, такая «причёска» пока досталась только одному кустарнику. На улицах города зачастую можно увидеть круги, квадраты и прямоугольники. К этим фигурам надеются добавить также деревья в форме конуса.
Но пока эксперимент не удаётся. Чтобы сделать растение необычной формы, оно изначально должно повторять его очертания, говорят коммунальщики. За день мастера стригут около 400 квадратных метров зелёных насаждений — за всё лето проводят такие работы 6 раз. — Чем больше мы его обрезаем, тем сильнее он омолаживается. То есть, обрастает снова. Мы не только его обрезаем, придавая форму. Сухие веточки обнаруживаются — они просто удаляются. На их месте появляются новые свежие и также потом придается форма квадрата, прямоугольника или кружка, — пояснил мастер участка озеленения комбината благоустройства Ленинского района Дмитрий Герус.
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