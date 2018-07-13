Жилкин попадет под ближайший «губернаторопад»

На неделе появились новые слухи о якобы запланированной отставке астраханского губернатора Александра Жилкина . Несколько федеральных СМИ со ссылкой на собственные источники в администрации президента сообщили, что осенью вероятна отставка восьми глав регионов, чтобы «очищением» региональной власти отвести внимание от негатива в отношении повышения пенсионного возраста.

В последние годы губернаторский корпус стабильно обновляют два раза в год — ранней весной и осенью, после единого дня голосования. В соцсетях такой стиль назвали «губернаторопадом».

Сообщается, что под ближайший «губернаторопад» может попасть и глава Астраханской области Александр Жилкин.

Угроза увольнения, отмечают наблюдатели, в первую очередь нависла над губернаторами-старожилами, к которым относится и Жилкин, возглавляющий регион с 2004 года. Однако, как сообщает издание Znak.com, основной повесткой станет «борьба с расточительством и коррупцией».

Комментарий: если отставка и случится, то беспроблемная

Отметим, что в астраханском политбомонде новое предположение о скорой отставке Жилкина ажиотажа не вызвало. Подобных сообщений в последние годы было больше десятка. Антикоррупционных претензий к Жилкину никогда не было, хотя в правительстве региона скандалы и уголовные дела случаются регулярно, но их тень на фигуру губернатора не ложилась.

Социально-экономическая ситуация в регионе в целом стабильная. Астраханская область на первом месте в ЮФО по темпам прироста ВРП и инвестиций, а также на первом месте по зарплатам.

Руководитель проекта Politrus.com, член Клуба экспертов Нижнего Поволжья Виталий Арьков вспоминает: пару лет назад циркулировал слух о том, что Жилкин сам просился в отставку по семейным обстоятельствам. Однако даже тогда его не отпустили.

«Даже если отставка состоится, она не будет каким-то наказанием. Жилкин на хорошем счету, у него ответственный участок — Каспий, с которым он справляется. Есть и личные отношения, не с каждым губернатором премьер и президент рыбачат», — пояснил Арьков.

Он также считает, что в случае отставки Александру Жилкину все равно предложат пост, связанный с каспийским сотрудничеством. Решать, кто станет следующим губернатором, отмечает Арьков, будут исключительно на самом высоком уровне.