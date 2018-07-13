В узком кругу. Какие перспективы у семейных офисов в России

Вопрос управления семейным капиталом — вечная тема. Фактически любой образованный и обеспеченный человек знает, зачем нужен семейный офис в современном мире.

Семейный офис — дорогое удовольствие, и нужен он тем, у кого очень много активов во всем их разнообразии. Первыми это поняли Рокфеллер и Морган — два капиталиста, которые в XIX веке открыли миру такой метод управления капиталами.

Смысл семейного офиса в том, что капиталист нанимает людей, которые в режиме 24/7 работают только с его активами. Экономический смысл существования таких специалистов — высокий уровень удовлетворенности владельца средств. В какой-то степени сотрудники семейного офиса становятся личным персоналом владельца капиталов. В этом нет ничего страшного или постыдного, как не было проблемы в прежние времена в том, чтобы работать семейным доктором.

Геогрфия family office

С течением времени появилась опция multi family office, которая позволила миллионерам средней руки со состоянием от $50 млн долларов распределять расходы на несколько семей и получать услуги по управлению состояниям, которые стоят чуть дешевле. Для понимания: стоимость содержания семейного офиса может колебаться от пары миллионов долларов до нескольких десятков, когда речь идет о по-настоящему крупных состояниях от $500 млн Оценить общий объем активов, который сейчас нуждается в услугах multi family office в России , весьма затруднительно в связи с отсутствием какой либо достоверной статистики. Можно предположить, что самые обеспеченные граждане держат в стране не более 10-20% от всех совокупных активов. Основная же масса активов структурирована и управляется вне России.

Разумеется, этот вид управления капиталом хорошо развит и вполне успешно процветает в Северной Америке и Европе, в основном в Швейцарии . Причины такой географии очевидны — геополитическая стабильность, развитые рынки, инфраструктура и юридическая защищенность для бенефициаров.

Национальный опыт

А что же Россия? Казалось бы, о каком family office может идти речь в наше тревожное и дорогое время, когда все особенности этого инструмента не совсем соответствуют текущей ситуации в стране?

Тем не менее услуги семейных офисов оказываются в нашей стране вполне востребоваными. Этому есть одно фундаментальное объяснение — недоверие к банковской системе и игрокам фондового рынка в целом.

Трудно не согласиться, что в последние годы для формирования семейных офисов было сделано немало — это и массовое падение банков, и вымирание индустрии управления частным капиталом, и дальнейшее «истончение» и без того хилого фондового рынка в стране. Такая совокупность причин породила системные риски для богачей, а они, как известно, этого не любят. В результате состоятельные граждане стали создавать свои, подконтрольные только им семейные офисы.

Причем россияне, прежде всего, хотят глубокого знания и понимания отечественного рынка и его финансовых инструментов. За границей клиенты получают экспертизу по всем мировым рынкам, но это дорого и доступно не всем. В нашей же стране комиссионные значительно ниже, и российские игроки зачастую работают практически в ноль. В свою очередь, Запад находится под диктатом ценовой политики, которая меняется в том числе и из-за деофшоризации, санкций, стремление к полному раскрытию и обмену информацией. Таким образом, в мире рулит комплаенс.

Нашумевшая амнистия капитала стала одним из существенных вопросов для «токсичных» с точки зрения европейских и американских игроков активов определенного круга российских клиентов. В основной своей массе они будут абсорбированы госбанками и инвестиционными компаниями внутри России. Поэтому чем раньше клиент приведет дела в порядок, тем ему будет лучше.