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Директора мурманской школы оштрафовали на 5 000 рублей за отсутствие флага на здании
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Директора мурманской школы оштрафовали на 5 000 рублей за отсутствие флага на здании 

Говорит Москва 5 часов назад
Фото: Говорит Москва
В постановлении суда сказано, что директор гимназии №3 Мурманска Татьяна Девяткова признана виновной в нарушении закона «О Государственном флаге Российской Федерации». Прокурорская проверка, проводилась в учебном заведении ещё в мае и обнаружила, что на здании не вывешен флаг России. Флаг также не был установлен на территории.
В ходе заседания директор признала свою вину. На судебном заседании она указала, что флаг сняли после торжеств 9 мая для стирки, однако впоследствии его забыли вывесить. За это к дисциплинарной ответственности привлекли замдиректора по административно-хозяйственной работе. В настоящее время флаг вывешен постоянно.
Суд признал директора виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.17.10. КоАП РФ, и назначил наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.
Отметим, что сегодня стало известно о ещё одной истории, связанной с мурманской гимназией №3. Якобы преподавателя школы увольняют за комментарий про «Юнармию» в соцсети. Речь идёт о завуче по воспитательной работе городской гимназии № 3 Светлане Корнауховой.
Как сообщила бывшая ученица Корнауховой Арина Антохина на своей странице «ВКонтакте», под фотографией получивших награду за патриотическую работу «юнармейцев» педагог написала, что обычных школьников чиновники за это не награждают. Вскоре после этого учительнице сообщили о сокращении. Лишилась ли Корнаухова работы к этому моменту, не уточняется.
Между тем местные СМИ сообщают, что педагогу предложили остаться на должности гардеробщицы или уборщицы.
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