Суд Химок вынес приговор авиадебоширу

Городской суд города Химки Московской области вынес приговор 39-летнему уроженцу Сочи , признанному виновным в хулиганстве на борту воздушного судна и нанесении побоев. Как установил суд, 8 октября прошлого года подсудимый грубо нарушил общественный порядок на борту самолета "Аэрофлота" , следовавшего рейсом Москва Нью-Йорк . Неспокойный пассажир, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно ругался на пассажиров и членов экипажа, не реагируя на замечания. Бортпроводницу авиакомпании он ударил кулаком в лицо.

Cуд назначил авиадебоширу наказание в виде лишения свободы на один год условно с испытательным сроком на один год и шесть месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.

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