Пятница 13-е: кот Мостик на пляже и пушистая «хозяйка» аэропорта на работе

СИМФЕРОПОЛЬ , 13 июл — РИА Новости Крым . В завершении рабочей недели живые символы двух крупнейших на полуострове инфраструктурных объектов — Крымского моста и нового терминала аэропорта «Симферополь» — поприветствовали своих подписчиков в соцсетях. Они в Instagram рассказали поклонникам, как проводят пятницу, 13-е.

Кот Мостик, недавно вернувшийся с турне по стране, разместил фотографию с пляжа.

"Пятницу 13-го я лучше за стройкой понаблюдаю с пляжа. Каску с собой на всякий случай взял;)", — написал он на своей странице.

А щенок Алис Феличис, которая получила ласковое прозвище Алиса и стала живым символом нового терминала аэропорта, видимо, не настолько суеверна. Она провела день на рабочем месте, о чем и известила своих подписчиков. Алиса еще раз напомнила всем жителям и гостям полуострова об элементах удобства и безбарьерной среды в здании аэровокзала.

"Доброе утро! Готовы к пятнице?!🐾 — написала она. — Вы помните, что в моем аэропорту 28 лифтов и 16 эскалаторов! Лифты на первом этаже располагаются за центральным эскалатором, еще есть лифты в зоне прилета на втором этаже. Еще в стерильной зоне есть лифты с третьего на четвертый этаж. Ну и, конечно, лифты есть у выходов на посадку!"

Публикация от 🐾 Привет! Я Алис Феличис! (@sip_aero_dog)

12 Июл 2018 в 11:25 PDT Как сообщалось, у нового аэровокзального комплекса аэропорта «Симферополь», который приступил к работе 16 апреля, появился живой символ — щенок породы Бордер колли. Трехмесячная собака получила кличку Alis Felices (в переводе — Крылья удачи), сокращенно же ее назвали Алисой. Щенка гендиректору аэропорта Евгению Плаксину подарил генеральный подрядчик строительства терминала. Для Алисы, которая будет охранять пассажиров, построен дом.

А кот Мостик стал популярен в соцсетях еще на старте строительства транспортного перехода через Керченский пролив. Еще будучи котенком он появился на Тузлинской косе и сразу приглянулся мостостроителям. Они решили, что такая охрана от грызунов им не помешает, и оставили рыжего у себя. Отныне кот — полноправный участник строительства, он ежедневно инспектирует стройку моста, имеет собственное койко-место и трехразовое питание.