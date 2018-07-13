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В Пскове хотят снизить тариф на помывочные услуги для пенсионеров
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В Пскове хотят снизить тариф на помывочные услуги для пенсионеров 

АиФ Северо-запад 6 часов назад
Фото: АиФ Северо-запад
Заседание Комитета Псковской городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству под председательством замглавы города Сергея Гаврилова состоялось сегодня, 13 июля, сообщили в пресс-службе муниципалитета. На мероприятии присутствовали заместители главы администрации Пскова, руководители структурных подразделений Администрации города.
Один из вопросов касался изменения тарифа МП «Банно-прачечный комбинат» на помывочные услуги предприятия в рабочие дни. Члены комиссии единогласно проголосовали за уменьшение размера тарифа со 160 рублей до 100 для пенсионеров, поскольку именно эта категория лиц посещает баню в рабочие дни.
По словам руководителя комбината Сергея Колосова, анализ посещаемости бани на улице Советская показал снижение потока клиентов-пенсионеров по причине высокой стоимости, поэтому снижение тарифа услуги — экономически обоснованный шаг. Данный вопрос по решению членов Комитета будет включен в повестку ближайшей сессии городской Думы.
Члены комитета рассмотрели также ряд технических вопросов по распределению муниципального жилья, приняли к сведению информацию об итогах контрольных выездов на свои округа депутатов Константина Болотина и Сергея Колосова. Одним из вопросов повестки стало обращение депутата Григория Стороненкова об отсутствии проекта планировки улично-дорожной сети микрорайона Овсище.
Депутаты единогласно поддержали инициативу депутата, рекомендовали администрации города подготовить проектно-сметную документацию первой и второй очередей, а также определить источники финансирования, в том числе и по прохождению в последующем госэкспертизы проекта.
Информацию по данному вопросу члены комитета планируют заслушать уже на ноябрьском Комитете, после принятия бюджета города.
Также депутаты одобрили все кандидатуры для награждения Почетной грамотой и благодарственными письмами в честь Дня строителя сотрудников трех строительных организаций Пскова.
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